Am Freitag, 8. November, ziehen das Kundenzentrum und der Empfang der Stadtwerke in das neue Verwaltungsgebäude um. Deswegen sind Kundenzentrum und Empfang vor Ort nicht erreichbar. Der Kassenautomat steht ebenfalls nicht zur Verfügung. Der Empfang ist laut Stadtwerke zu den Öffnungszeiten von 8 bis 12 Uhr per E-Mail zu erreichen. Das Kundenzentrum sei wohl telefonisch erreichbar. In dringenden Fällen ist der technische Bereitschaftsdienst erreichbar: Gasnotruf: 06233 602-222, Allgemeine Störnummer: 06233 602-444. Alternativ können Anliegen über die Stadtwerke-App oder das Kundenportal erledigt werden. Ab Montag, 11. November, sind Empfang und Kundenzentrum im neuen Verwaltungsgebäude.