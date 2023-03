Voraussichtlich bis Freitag, 24. März, bleibt das Kundenzentrum der Stadtwerke Frankenthal in der Wormser Straße wegen mehrerer Krankheitsfälle geschlossen. Das hat das Versorgungsunternehmen am Montag mitgeteilt. Es entfalle allerdings lediglich die persönliche Beratung, betonen die Werke. Kunden könnten ihre Anliegen weiterhin telefonisch unter der Nummer 06233 602-100, per E-Mail an kundenberatung@stwfrankenthal.de oder über das Online-Kundenportal der Stadtwerke abwickeln. Wegen der Schließung des Kundenzentrums stehe der dortige Kassenautomat für Bareinzahlungen nicht zur Verfügung. Kunden sollen offene Teilbeträge deshalb nach Möglichkeit überweisen.