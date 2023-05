Am Freitag, 26. Mai, findet bei den Stadtwerken Frankenthal eine reguläre Betriebsversammlung statt. Darauf macht das Versorgungsunternehmen in einer Pressemitteilung aufmerksam. Das Kundenzentrum in der Wormser Straße 111 bleibe an diesem Tag geschlossen. In dringenden Fällen sei der technische Bereitschaftsdienst jederzeit unter folgenden Nummern erreichbar: Gasnotruf, Telefon 06233 602-222, allgemeine Störnummer 06233 602-444.