Wegen einer regulären Betriebsversammlung bleibt das Kundenzentrum der Stadtwerke Frankenthal (Wormser Straße 111) am Freitag, 10. Februar, geschlossen. Das Versorgungsunternehmen weist in einer Pressemitteilung darauf hin, dass der technische Bereitschaftsdienst in dringenden Fällen jederzeit erreichbar sei. Die Kontakte: Gasnotruf, Telefon 06233 602-222; allgemeine Störnummer, Telefon 06233 602-444.