Wegen einer Betriebsversammlung, die regulär geplant sei, bleibt das Kundenzentrum der Stadtwerke in der Wormser Straße 111 am Freitag, 7. Juni, geschlossen. In dringenden Fällen ist laut Mitteilung des Energieversorgers der technische Bereitschaftsdienst jederzeit erreichbar unter Telefon 06233 602-222 (Gasnotruf) und 06233 602-444 (Allgemeine Störung).