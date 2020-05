Nachdem die Stadtwerke Frankenthal in Reaktion auf den Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland im März Kundenzentrum und Verwaltung für Kunden und externe Besucher geschlossen hatte, findet ab Montag erster Schritt in Richtung Normalbetrieb statt. Ab 11. Mai wird das Kundenzentrum des Energieversorgers montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr wieder geöffnet. In dieser eingeschränkten Öffnungszeit seien auch die zwischenzeitlich ebenfalls gestoppten Bareinzahlungen am Kassenautomaten wieder möglich. In den Räumen der Stadtwerke sei das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ebenso obligatorisch das Einhalten des Sicherheitsabstands von anderthalb Metern. Um Warteschlangen zu vermeiden, bitten das Unternehmen darum, das Kundenzentrum nur in dringenden Fällen persönlich aufzusuchen und sich stattdessen telefonisch und per E-Mail zu melden oder das Onlineportal der Werke unter der Webadresse kundenportal.stw-frankenthal.de zu nutzen. Die Energieberater seien weiterhin zunächst ausschließlich telefonisch oder über E-Mail zu erreichen. Die Stadtwerke verzichten mit Hinweis auf den Infektionsschutz derzeit noch darauf, Ableser zum Kunden zu schicken. Es würden Ablesekarten verteilt, auf denen die Haushalte den Stand ihrer Energie- und Wasserzähler selbst eintragen.