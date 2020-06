Die Stadtwerke Frankenthal kehren nach eigenen Angaben „Stück für Stück“ zur Normalität zurück. Ab Montag sei das Kundenzentrum nach den zwischenzeitlichen Einschränkungen wegen des Coronavirus wieder regulär geöffnet, hat das Versorgungsunternehmen mitgeteilt. Die Zeiten: montags bis donnerstags, 8 bis 12 und 13 bis 16 Uhr, freitags, 8 bis 12 Uhr. Dann seien eine persönliche Beratung und auch Bareinzahlungen am Kassenautomaten möglich. Im Gebäude gelte allerdings weiterhin, dass ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden und ein Sicherheitsabstand von anderthalb Metern eingehalten werden müsse. Die Werke weisen darauf hin, dass Anliegen zusätzlich telefonisch, per E-Mail oder über das Kundenportal der Stadtwerke abgewickelt werden könnten. Kontaktdaten sind auf der Internetseite des Energieversorgers – www.stw-frankenthal.de – zu finden. Auch die Energieberatung bietet wieder persönliche Gespräche an. Dafür sei allerdings vorab eine Terminvereinbarung notwendig: telefonisch unter der Rufnummer 06233 602300, per E-Mail über die Adresse energieberatung@stw-frankenthal.de. Ab Montag ist laut Stadtwerken auch wieder das Ableserteam unterwegs.