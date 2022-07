Die vom Stadtrat beschlossenen Einsparungen als Reaktion auf die Gaskrise seien richtig, können jedoch aus Sicht der Frankenthaler Parents for Future nur ein erster Schritt sein.

Die Frankenthaler Klimaaktivisten äußern in einer Pressemitteilung die Hoffnung, dass nun auch die regionale und erneuerbare Energieerzeugung stärker in den Fokus der Politik rückt. Das Abstellen der Zierbrunnen in Stadt und Vororten sowie der Warmwasserversorgung in Sporthallen und Verwaltungsgebäuden sind aus Sicht der Gruppe, die sich im Mai gegründet hat, bittere, aber wichtige Maßnahmen, um Energie einzusparen. Auch das Abschalten der Beleuchtung des Rathauses und der Stadttore trage dazu bei, der Gaskrise entgegenzutreten.

Nun müssten jedoch dringend weitere Schritte folgen. Nach Ansicht der Aktivisten sollte die Verwaltung ihren Einfluss auf Stadtwerke und Baugesellschaft Frankenthal geltend machen, um die Energiewende voranzubringen.

Nach wie vor bezögen die Stadtwerke einen großen Teil ihres Stroms aus fossilen Energieträgern. Als lokaler Energieversorger sei das Unternehmen nicht nur eine wichtige Säule zur Bewältigung der Gaskrise, sondern könnte mit einer Umstellung auf erneuerbare Energien auch erheblich zur Energie- und Wärmewende und somit zur Einhaltung der Klimaschutzziele beitragen.