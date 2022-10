Von den 63 Aufnahmen, die für den Fotowettbewerb der Stadtwerke Frankenthal zum 160-jährigen Bestehen des Unternehmens eingereicht wurden, ist das Bild von Daryna Mykytenko der Publikumsliebling. Das haben die Besucher nach Angaben der Werke bei einer Ausstellung im Kulturzentrum Gleis4 Anfang Juli entschieden. Das mit dem Handy eingefangene Motiv der Stadtwerke-Gummiente in der Eisenbahnstraße mit Blick Richtung Sonnenuntergang ist deshalb das Titelbild des Fotokalenders zum Jubiläum. Er enthält elf weitere Einsendungen, die eine Jury ausgesucht hat. Der Kalender für das Jahr 2023 ist ab November bei Foto Schnorr in der Speyerer Straße für fünf Euro pro Stück er-hältlich. Den Erlös aus dem Verkauf wollen die Stadtwerke laut ihrer Pressemitteilung an die Frankenthaler Kulturstiftung spenden. Auf der Internetseite des Versorgungsunternehmens – www.stw-frankenthal.de – sind alle eingereichten Bilder veröffentlicht.