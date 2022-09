Mit einem Jahresumsatz von 80 Millionen Euro und einem Überschuss von 3,65 Millionen Euro haben die Stadtwerke Frankenthal das Geschäftsjahr 2021 leicht über Plan abgeschlossen. In Netze und in die beiden Schwimmbäder – Strandbad und Ostparkbad –, aber auch in den Bau von Trinkwasserbrunnen wurden laut Bericht 7,5 Millionen Euro investiert. Das ist ein Plus von einer Million Euro im Vergleich zum Vorjahr. Mit 230 Beschäftigten und aktuell 25 Auszubildenden bei Stadtwerken und Swift-Tec ist die Mitarbeiterzahl konstant. Im Gasgeschäft gab es laut Stadtwerke-Geschäftsführer Volkmar Langefeld witterungsbedingt mit knapp 18,3 Millionen Euro Umsatzerlösen ein leichtes Plus von 2,3 Millionen Euro, beim Strom gab es ein Minus von knapp fünf Millionen Euro (42,4 Millionen Euro Umsatzerlös), der Wasserverbrauch ging mit 3,9 Millionen Kubikmeter (Vorjahr 4,2 Millionen) und einem Erlös von knapp neun Millionen Euro leicht zurück. Während das Hallenbad 2021 aufgrund der coronabedingten Schließung mit 250.000 Euro Umsatzerlös ein Minus von 140.000 Euro einfuhr, legte das Strandbad um 70.000 Euro auf 213.000 Euro zu.