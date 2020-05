Mit Ausbreitung der Corona-Pandemie in Deutschland hatten die Stadtwerke Frankenthal aufschiebbare Instandhaltungsarbeiten zunächst ausgesetzt. „Unter Beachtung der erforderlichen Hygienemaßnahmen“ sollen nach Angaben des Versorgungsunternehmens nun wieder Zähler gewechselt und Hausanschlüsse erneuert beziehungsweise neu hergestellt werden. Die Werke bitten in einer Pressemitteilung darum, dass Kunden den Mitarbeitern Zutritt zu Wohnungen und Häusern gewähren. „Die Mitarbeiter werden Schutzmasken tragen und einen ausreichenden Sicherheitsabstand einhalten. Wir bitten die Kunden, ebenfalls Abstand zu halten“, betont Melanie Brünner, Pressesprecherin der Stadtwerke. Besuche würden mit ausreichendem Vorlauf schriftlich angekündigt. Die Mitarbeiter könnten sich ausweisen; auch Dienstleister im Auftrag des Unternehmens ließen sich eindeutig den Werken zuordnen. Brünner rät, nur Personen hereinzulassen, die all diese Voraussetzungen erfüllten: „Leider sind auch in der Corona-Pandemie Betrüger unterwegs.“ Wer sich unsicher sei, könne sich telefonisch unter der Nummer 06233 6020 bei den Stadtwerken rückversichern.