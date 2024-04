Bewohner im Ziegelhofweggebiet und in der Vogelsiedlung müssen sich in den kommenden Wochen auf eine kurzzeitige Unterbrechung der Wasserversorgung einrichten. Darüber informieren die Stadtwerke Frankenthal am Montag. In deren Auftrag prüft die Firma Aqua Service seit Anfang der Woche, ob Wasserschieber und Hydranten im Stadtgebiet noch funktionieren. Zum Testen der einzelnen Schieber und Hydranten muss das Wasser für jeweils fünf bis 15 Minuten abgestellt werden. Die Untersuchungen werden nacheinander in vier Bezirken durchgeführt. Als erstes ist der Bereich nördlich der Edigheimer Straße, östlich des Ostrings, südlich der Mörscher Straße und westlich der Mörschweide an der Reihe. Betroffen sind unter anderem die Straßen An der Adamslust und Am Kanal sowie Bensheimer, Heidelberger und Lorscher Ring. Eine ausführliche Auflistung des Untersuchungsgebietes gibt es auf der Homepage der Stadtwerke unter www.stw-frankenthal.de/ueber-uns/aktuelles.html. Die Arbeiten in diesem ersten Bezirk sollen bis voraussichtlich Ende April abgeschlossen werden.