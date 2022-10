Über eine Million Kilowattstunden Strom durch Kraft-Wärme-Koppelung wurden seit Inbetriebnahme der Heizzentrale im Richard-Wagner-Ring 2011 produziert. Und nebenbei wird damit auch noch ein Wohngebiet plus Kindertagesstätte beheizt.

Im Wohngebiet an der ehemaligen Landwirtschaftsschule setzen die Stadtwerke Frankenthal seit Jahren auf eine effiziente und ressourcenschonende Energieversorgung. Das Herzstück ist dabei die 2011 in Betrieb genommene Heizzentrale im Richard-Wagner-Ring, wo Wärme erzeugt und den Kunden über ein Nahwärmenetz als Endenergie zur Verfügung gestellt wird. In der Zentrale arbeitet ein hochmodernes Blockheizkraftwerk, das nicht nur Wärme, sondern auch umweltfreundlichen Strom erzeugt.

Im Vergleich zur herkömmlichen Technik werde beim Blockheizkraftwerk der Vier-Zylinder-Gas-Industriemotor von Volkswagen mit einem Generator gekoppelt, erläutert Vertriebsingenieur Michael Lennartz von der in Hannover ansässigen Herstellerfirma Energiewerkstatt. Die Abwärme aus dem Motor werde für Heizzwecke genutzt. Der erzeugte Strom decke den Eigenbedarf oder werde ins öffentliche Netz eingespeist.

Wärme für Häuser und Kitas

Nach Angaben von Tobias Meyer, Sachgebietsleiter Energiewirtschaft bei den Stadtwerken, werden 25 Einfamilienhäuser und elf Mehrfamilienhäuser in dem Gebiet sowie die städtische Kindertagesstätte in der Haydnstraße mit Nahwärme versorgt. Die Stromleistung des Blockheizkraftwerks liege bei 20 Kilowatt, die thermische Leistung bei 46 Kilowatt. Die Kapazitätsgrenze sei inzwischen weitgehend erreicht. Ein in Spitzenzeiten erhöhter Wärmebedarf könne durch Gas-Brennwertgeräte abgedeckt werden. Mehr als 61.000 Betriebsstunden hat das sehr kompakte Blockheizkraftwerk mittlerweile auf dem Buckel. Eine Wartung sei alle 6000 Stunden, ein Ölwechsel sogar alle 2000 Stunden fällig, informierte Meyer.