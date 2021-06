Die Stadtwerke können ihren Neubau, der künftig Kundenzentrum, Verwaltung und Technikzentrale vereint, in Angriff nehmen. Der Planungs- und Umweltausschuss hat einstimmig empfohlen, den Bauantrag des kommunalen Versorgers zu genehmigen. Damit ist der Weg frei für das Projekt, das innerhalb eines Wettbewerbs an eine Regionalgesellschaft des auf Gewerbeimmobilien spezialisierten Goldbeck-Konzerns (Bielefeld) ging. Im Frühjahr hatte es noch Diskussionen geben, weil für die Einrichtung der Baustelle zwei Bäume gefällt werden sollten. Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) erklärte auf Nachhaken von Gerhard Bruder (Grüne), dass die Baufelder und Zufahrten nicht anders zu machen gewesen seien. Eine umfassende Umplanung zugunsten der Bäume hätte das gesamte Vorhaben möglicherweise deutlich verzögert, so der OB. Geplant ist, dass die Stadtwerke-Mitarbeiter ab Frühjahr 2023 in den Neubau an der Wormser Straße einziehen können.