Die Stadtwerke informerien, dass Mitarbeiter des Bereichs „Netze“ ab Montag, 11. Mai, im westlichen Frankenthal unterwegs sein werden. Sie sollen Gas-Hausanschlüsse überprüfen. Bereits im vergangenen Jahr waren die Mitarbeiter der Stadtwerke unterwegs, um die Hauptabsperreinrichtung der Gaszufuhr in den einzelnen Häusern zu überprüfen. Nun geht laut einer Information der Stadtwerke die turnusmäßige Überprüfung weiter. „Unsere Techniker benötigen Zugang zum Keller, in dem sich in der Regel der Gas-Hausanschluss befindet“, erklärt Christian Kiefer, der das Projekt bei dem Energieversorger koordiniert. Der wichtigste Aspekt dieser Wartung: Die Hauptabsperreinrichtung muss funktionsfähig sein, um im Notfall – zum Beispiel einem Hausbrand – die Gaszufuhr unterbrechen zu können. Die Mitarbeiter sind laut Stadtwerke durch entsprechende Dienstkleidung erkennbar und können sich ausweisen. „Wer sich unsicher ist, kann sich jederzeit von unserer Telefonzentrale unter 06233 602-0 bestätigen lassen, dass der jeweilige Techniker tatsächlich im Auftrag der Stadtwerke im Einsatz ist“, ergänzt Kiefer. Darüber hinaus werden die Bilder der Mitarbeiter auf der Internetseite der Stadtwerke Frankenthal abgebildet. In einem Zyklus von zwölf Jahren müssen nach einem Regelwerk des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) die Hauptabsperreinrichtungen von Gas-Hausanschlüssen durch den Netzbetreiber auf Funktion und Dichtigkeit überprüft werden.