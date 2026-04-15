Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr warnen die Stadtwerke Frankenthal vor Trickbetrügern, die sich im Stadtgebiet fälschlicherweise als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgeben. Ziel sei es „persönliche Daten zu erlangen oder sich Zugang zu Wohnungen zu verschaffen“, wie es in der Mitteilung heißt. Echte Hausbesuche durch Mitarbeiter der Stadtwerke erfolgen niemals unangekündigt, stellt das städtische Unternehmen klar. Zudem würden nie persönliche Daten an der Haustür abgefragt werden. Erkennbar seien echte Mitarbeiter der Stadtwerke an ihren offiziellen Dienstausweisen. Hausbesuche werden schriftlich oder telefonisch angekündigt, erfolgen aber niemals spontan. Die Stadtwerke fragen auch keine Kontodaten an der Haustür ab oder fordern Bargeldbeträge ein. Ebenso werden keine Verträge an der Haustür oder am Telefon abgeschlossen.

In der vergangenen Woche wurde eine 88-jährige Frau Opfer von Trickdieben. Zwei Männer täuschten vor, dass es einen Wasserrohrbruch im Haus gegeben habe und deshalb die Wohnung überprüft werden müsse. Die Unbekannten entwendeten Bargeld im höheren dreistelligen Bereich, als sie in die Wohnung gelangt waren. Bereits im Februar hatten die Stadtwerke eine ähnliche Warnung veröffentlicht, nachdem ein 84-jähriger Frankenthaler Opfer einer ähnlichen Masche wurde. Ihm wurde Bargeld und Schmuck gestohlen. Die Polizei teilt auf RHEINPFALZ-Anfrage mit, dass aktuell keine weiteren Anzeigen gegen diese Art von Trickbetrügern vorliegen.