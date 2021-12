Die Stadtwerke Frankenthal verschärfen nach eigenen Angaben noch einmal ihre Vorgaben beim Infektionsschutz: Lieferanten und Besucher müssten, um das Verwaltungsgebäude oder das Kundenzentrum in der Wormser Straße betreten zu dürfen, eine FFP2-Maske tragen. Einerseits gehe es darum, Mitarbeiter vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen. Andererseits hätten die Werke als Energie- und Wasserversorger eine wichtige Rolle zu erfüllen. Der Betrieb müsse sichergestellt bleiben. Kunden könnten auch weiterhin Anliegen telefonisch unter der Nummer 06233 602-100, per E-Mail an kundenberatung@stw-frankenthal.de oder über das Online-Kundenportal abwickeln.