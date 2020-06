Die Stadtwerke Frankenthal führen nach eigenen Angaben ihr Engagement in Sachen Berufsausbildung auch in Zeiten von Corona „uneingeschränkt fort“. „Wir sehen in der Ausbildung junger Menschen eine wichtige Investition in die Zukunft des Unternehmens“, betont Geschäftsführer Thomas Bollheimer in einer Pressemitteilung. Etwa die Hälfte der bei den Werken beschäftigten Fachleute seien dort selbst ausgebildet worden. Bollheimer: „So stellen wir langfristig den Erhalt von Erfahrung und Fachwissen sicher.“ Auch während der Corona-Pandemie seien die Auszubildenden „optimal betreut“, erklärt der Stadtwerke-Chef. Für August 2020 suche das Unternehmen noch Azubis als Anlagenmechaniker, Elektroniker für Betriebstechnik und für die Tochter SWiFT tec, die vorwiegend Bäder und Parkbetriebe betreut, Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik. Außerdem sei noch ein dualer Ausbildungsplatz im Studiengang Energiewirtschaft zu vergeben. Bewerber könnten sich online über die Internetseite der Stadtwerke www.stw-frankenthal.de bewerben. Bewerbungsgespräche könnten derzeit auch als Videokonferenz geführt werden.