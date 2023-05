Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Preisexplosion am Energiemarkt hat bereits einige Versorger in die Knie gezwungen. Die Folgen davon spüren auch die Stadtwerke Frankenthal als Grundversorger. Denn: Sie müssen in die Bresche springen, wenn Energiediscounter wie Stromio ihren Kunden von heute auf morgen den Hahn zudrehen. Das macht sich auf der Rechnung bemerkbar.

„Bei den seit Mitte letzten Jahres steigenden Energiepreisen für Gas und Strom war diese Entwicklung absehbar“, kommentiert Stadtwerke-Geschäftsführer Volkmar Langefeld auf Anfrage