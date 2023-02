Der Anstieg an E-Mobilität und damit an E-Ladeinfrastruktur, sowie die zunehmende Anzahl elektrischer Wärmepumpen stellt die vorhandene Infrastruktur zur Stromversorgung vor Herausforderungen. Auch in Frankenthal könne es bei Ballungen von häuslichen Ladepunkten oder bei Ladeeinrichtungen mit hohen Leistungen Probleme geben. Das teilen die Stadtwerke auf Anfrage mit. Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hatte Mitte Januar vor Überlastung des Netzes durch steigenden Stromverbrauch gewarnt und lokale Stromausfälle prognostiziert. Der Vorschlag seiner Behörde: In Zeiten hoher Netzauslastung müsse es eine temporäre Stromrationierung für Wärmepumpen und Elektroauto-Ladestationen geben. Die Stadtwerke Frankenthal arbeiteten bereits seit Jahren daran, das Stromnetz auf steigende Bedarfe vorzubereiten, informiert das Versorgungsunternehmen. Die Infrastruktur werde sukzessive erneuert und ausbaut, intelligente Netzüberwachung und -steuerung werde erweitert. Punktuelle Probleme, etwa, wenn auf engem Raum mehrere Ladeeinrichtungen genutzt werden, ließen sich mit Lademanagementsystemen regeln, so dass Installation und Betrieb einschränkungsarm möglich seien.