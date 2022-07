Mehr als 1000 anstelle der sonst üblichen 700 Kubikmeter Trinkwasser pro Stunde fördern die Stadtwerke Frankenthal derzeit nach eigenen Angaben. Grund für den erhöhten Verbrauch sei die die aktuelle Hitzeperiode mit Temperaturen von teils weit jenseits der 30-Grad-Marke und die damit verbundene Trockenheit im Versorgungsgebiet der Werke. In Spitzenzeiten habe der Verbrauch in diesem Monat Werte von 1122 Kubikmetern Wasser pro Stunde und 14.524 Kubikmetern pro Tag erreicht. Die Stadtwerke betonen in ihrer am Donnerstag verbreiteten Mitteilung, „dass ein verantwortungsvoller und bewusster Umgang mit dem kostbaren Gut Trinkwasser jederzeit angebracht, in diesen Zeiten aber besonders wichtig ist“. Der Wunsch der Werke an ihre Kunden: Sie sollten ihre Gärten „mit Bedacht“ bewässer. Autowaschen mit Trinkwasser und das Füllen oder Nachfüllen von Schwimmbädern solle reduziert oder ganz vermieden werden. „Das anhaltende, heiße Sommerwetter ist eine Herausforderung, aber aufgrund von Erfahrungswerten sind die Stadtwerke Frankenthal auf die Situation eingestellt“, heißt es in der Pressemitteilung. Insgesamt zwölf Tiefbrunnen versorgen das Netzgebiet des Unternehmens. Mit den Technischen Werken Ludwigshafen bestehe eine Verbundleitung, über die bei Bedarf kurzfristig ein Wasseraustausch in beide Richtungen erfolgen könne.