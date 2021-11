Für Besucher, Kunden und Lieferanten des Verwaltungsgebäudes und des Kundenzentrums der Stadtwerke gilt ab sofort die 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet). Das hat der Versorger mitgeteilt. Um das Gelände betreten zu dürfen, muss ein entsprechender Nachweis über eine Impfung, Genesung oder Testung, die maximal 24 Stunden alt ist, in Verbindung mit einem zusätzlichen Identitätsnachweis vorgelegt werden. Kunden können ihre Anliegen auch weiterhin telefonisch unter 06233 602100, per E-Mail an kundenberatung@stw-frankenthal.de oder über das Online-Kundenportal abwickeln.

Im Ostpark-Bad gilt aufgrund behördlicher Vorgaben eine Sonderregelung, wonach für Bade- und Saunagäste eine schärfere 2G-Regel zum Einsatz kommen muss, teilen die Stadtwerke weiter mit. Zutritt bekommt demnach nur, wer mit einem in der EU zugelassenen Vakzin geimpft ist oder bei dem eine Infektion mindestens 28 Tage und nicht länger als sechs Monate zurückliegt. Die entsprechenden Nachweise werden laut Stadtwerke in Verbindung mit einem zusätzlichen Identitätsnachweis überprüft.