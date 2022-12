Der Erlös der Aktion „Spende statt Geschenke“ der Stadtwerke Frankenthal geht in diesem Jahr an die Kinderkrebshilfe. Wie der Energieversorger mitteilt, soll die „Aktion für krebskranke Kinder“ der Deutschen Leukämie-Forschungshilfe, Verband Pfalz, mit 1500 Euro bedacht werden. Seit 33 Jahren unterstützen der Frankenthaler Jürgen Böhmer und sein Vereinsteam pfalzweit Kinder und deren Angehörige während der schweren Zeit der Krebserkrankung, heißt es in einer Mitteilung der Stadtwerke. Die Mitglieder seien größtenteils betroffene Eltern. Unter anderem werde eine mobile Kinderkrankenschwester finanziert, die auch rund um Frankenthal einige Familien betreue.