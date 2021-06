Das wegen der Corona-Pandemie zuletzt für den normalen Besucherverkehr geschlossene Kundenzentrum der Stadtwerke Frankenthal steht vor dem Neustart: Ab Donnerstag, 1. Juli, ist es nach Angaben des kommunalen Versorgungsunternehmens wieder von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Nach Angaben von Pressesprecherin Melanie Brünner können Kunden in dieser Zeit auch wieder Einzahlungen am Kassenautomaten erledigen. Für den Besuch im Kundenzentrum gelten nach wie vor die entsprechenden Hygieneregeln, wie das Einhalten des Abstands zu anderen Menschen und das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes oder einer FFP2-Maske. Ab 19. Juli kehren die Werke für ihr Service-Center in der Wormser Straße zu den regulären Öffnungszeiten zurück: Montag bis Donnerstag, 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, sowie Freitag, 8 bis 12 Uhr. Ab dann seien auch wieder Termine mit der Energieberatung bei den Stadtwerken möglich, heißt es in der Pressemitteilung.