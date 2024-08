Die Stadtverwaltung Frankenthal sucht für das Ausbildungsjahr 2025 neue Auszubildende. Nicht nur in der Verwaltung selbst wird eingestellt, sondern auch in den Außenstellen wie in den Kitas und beim Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF).

„Wer sich für eine Ausbildung bei der Stadtverwaltung Frankenthal entscheidet, trifft auf jeden Fall die richtige Wahl“, wirbt Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG). Die Verwaltung biete von Anfang an abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben, eine faire Bezahlung und eine ausgewogene Work-Life-Balance, unter anderem durch flexible Arbeitszeiten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Um das Angebot besser bekannt zu machen und möglichst viele junge Menschen für eine Ausbildung bei der Verwaltung zu begeistern, haben die Verantwortlichen auch in diesem Jahr einen zielgruppengerechten Flyer bereitgelegt. Der Flyer ist im Frankenthaler Einzelhandel und an den Schulen sowie im Rathaus und weiteren Institutionen kostenlos erhältlich.

Passenden Beruf finden

Außerdem wurden die Informationen auf der Website www.frankenthal.de/ausbildung aktualisiert und ergänzt. Zu jedem Ausbildungsberuf finden sich weiterführende Informationen zu Inhalten und Ablauf der Ausbildung, dem späteren Berufsbild, Gehalt und Vorteilen der Arbeit im öffentlichen Dienst. Darüber hinaus wird zu Videos der Arbeitsagentur verlinkt, die die einzelnen Berufe näher vorstellen. Potenzielle Bewerber erfahren anhand von Anforderungsprofilen auf einen Blick, ob der jeweilige Ausbildungsberuf zu ihnen und ihrer Persönlichkeit passt. Begleitend wirbt die Stadtverwaltung für ihre Ausbildungsstellen in den Sozialen Medien, insbesondere Instagram.

Mehr Sichtbarkeit auf Messen

Um mehr Sichtbarkeit bei den potenziellen Auszubildenden zu erhalten, präsentierte sich die Stadtverwaltung mit neuer Messeausstattung und einem modernen Design bereits auf diversen Ausbildungsmessen, wie beispielsweise auf der Katapultmesse im Congressforum. Auch in der zweiten Jahreshälfte 2024 und im Jahr 2025 liegt der Fokus verstärkt auf Ausbildungsmessen. Beamtenanwärter und Auszubildende informieren hier aus erster Hand über die Ausbildung bei der Stadt.

Die Stadtverwaltung Frankenthal bietet nach eigenen Angaben ein breites Spektrum. Sie bildet aus: Bachelor of Arts in den Fachrichtungen Verwaltung und Verwaltungsbetriebswirtschaft, Verwaltungsfachangestellte, Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachinformatiker und Gärtner. Außerdem gibt es verschiedene Praktikumsmöglichkeiten als Sozialassistenten und Kinderpfleger sowie staatlich anerkannte Erzieher. Alle ausgeschriebenen Stellen und mehr Informationen sind auf www.frankenthal.de/ausbildung zu finden. Bewerbungsschluss für die Ausbildungsstellen ist der 30. September.

Ansprechpartnerin für eine Ausbildung bei der Stadtverwaltung ist Jan-Luca Dittrich, E-Mail personal@frankenthal.de, Telefon 06233 89 864, zu den Stellen im Kita-Bereich berät Katharina Popp, E-Mail katharina.popp@frankenthal.de, Telefon 06233 89 438.