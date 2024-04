Rund 1400 Menschen beschäftigt die Stadt nach eigenen Angaben aktuell. Weil auch die Verwaltung den Fachkräftemangel spürt, sucht sie händeringend nach Verstärkung. Besonders groß ist die Personalnot im technischen Bereich. Um neue Mitarbeiter zu gewinnen, wurden mehrere Kampagnen aufgelegt.

„Bei der Stadtverwaltung sind derzeit noch zu viele Stellen offen, die schnellstmöglich mit gut ausgebildetem Personal besetzt werden müssen“, wird Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert. Weil es von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Süd erst spät grünes Licht für den Haushalt 2024 gab, hat die Stadt zunächst eine Einstellungsoffensive gestartet, um mögliche Bewerberinnen und Bewerber auf sich aufmerksam zu machen.

„Wir konkurrieren mit anderen Verwaltungen und der Wirtschaft, da müssen wir neue Wege gehen, um dem Fachkräftemangel und der demografischen Entwicklung entgegenzuwirken“, sagt Meyer. Die Stadtverwaltung befinde sich im Umbruch und habe viel zu bieten, etwa die zahlreichen Aufstiegs- und Fortbildungsmöglichkeiten, betont der OB, der im Rathaus auch Personaldezernent ist. „Das müssen wir auch nach außen kommunizieren.“

Stellenanzeigen im Netz

So will die Stadt nun mit Videos in den sogenannten Sozialen Medien auf sich aufmerksam machen. Der Titel der Kampagne lautet „#stadtgesichter“. In den kurzen Filmen gibt es Einblicke in die Tätigkeiten in der Verwaltung, die von Arbeitsfeldern in der Natur bis hin zu technischen und digitalen Bereichen reichen. Die bisherigen Videos sind im Netz unter www.frankenthal.de/stadtgesichter abrufbar. Aktuelle Stellenausschreibungen werden in den Sozialen Medien unter anderem unter „#mitarbeitermittwoch“ veröffentlicht.

Vom Fachkräftemangel besonders betroffen ist die Stadt bei den technischen Berufen. So will sie unter dem Kampagnentitel „Stadtneudenker gesucht“ verstärkt Architekten und Ingenieure ansprechen. Die offenen Stellen in diesen Bereichen werden in der April-Ausgabe des Deutschen Architektenblatts (DAB) und im Onlineportal des DAB veröffentlicht. Auf der Homepage der Stadt lassen sie sich unter www.frankenthal.de/stadtneudenker finden. Zudem werden die Stellenanzeigen auf Plattformen wie Instagram, Facebook, Stepstone oder Linkedin beworben.

Betroffen ist laut Mitteilung nicht nur der Baubereich. Gesucht werden auch Technische Rechnungsprüfer, Sachbearbeiter im Bereich Familie, Jugend und Soziales sowie geringfügig Beschäftigte für verschiedene Veranstaltungen. Und das soll auch auf klassische Weise geschehen. Unter dem Motto „Meyer sucht frische KraFT“ soll ab April im gesamten Stadtgebiet auf großformatigen Plakaten auf die offenen Stellen aufmerksam gemacht werden.

Persönliche Begrüßung

Weitere Plakate finden sich in den Schaukästen und Fenstern der städtischen Gebäude. Und mit einer neuen, drei Meter breiten Aufstellerwand will die Stadtverwaltung in diesem Jahr auf Berufsmessen in der Region um Nachwuchskräfte werben.

Alle neuen städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter will OB Meyer persönlich begrüßen. In einem „Onboarding“-Prozess, für den laut Presseinfo im Rathaus gerade an einem Konzept gearbeitet wird, sollen diese in ihren jeweiligen Bereich eingearbeitet werden. Vereinfacht und beschleunigt werden soll die Kommunikation zwischen der Verwaltung und interessierten Bewerbern. Dazu soll in den kommenden Wochen ein neues Bewerbermanagement an den Start gehen.

Noch Fragen?

Initiativbewerbungen können per E-Mail an bewerbungen@frankenthal.de gesendet werden. Aktuelle Stellenausschreibungen finden sich im Netz unter www.frankenthal.de/karriere. Fragen zu offenen Stellen und zur eigenen Bewerbung beantwortet Anna Klatt unter Telefon 06233 89662. Weitere Kanäle der Stadt: www.facebook.com/Stadt.Frankenthal.Pfalz, www.instagram.com/stadtfrankenthal und www.youtube.com/stadtfrankenthalpfalz.