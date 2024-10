Sandra Bulling ist seit dem 1. Oktober neue Personalchefin der Stadtverwaltung Frankenthal. Oberbürgermeister Nicolas Meyer ( FWG) beschreibt sie als „ausgewiesene Expertin im Personalwesen“.

Die Juristin Sandra Bulling (Jahrgang 1983) bringt langjährige Erfahrung im Personalwesen mit, heißt es von der Stadtverwaltung. Die gebürtige Ludwigshafenerin studierte Rechtswissenschaften an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Nach ihrer Promotion und mit dem Referendariat sowie zweiten Staatsexamen spezialisierte sich Bulling auf das Arbeitsrecht. Zuletzt arbeitete sie in leitender Funktion im Bereich „People & Culture“ bei der Schufa Holding AG in Wiesbaden.

„Ihre Kompetenz und Erfahrung werden uns helfen, unsere Personalarbeit weiter zu transformieren und die Herausforderungen der Zukunft erfolgreich zu meistern“, sagt Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG). Die Abteilung Personal der Stadtverwaltung Frankenthal gehört zum Bereich Zentrale Dienste und ist für über 1200 Mitarbeitende zuständig.