In Worms wird es in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt geben. „Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht“, wird Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU) in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert. Nach dem sprunghaften Anstieg der Corona-Fallzahlen bleibe der Verwaltung aber nichts anderes übrig, als die Veranstaltung abzusagen. Zusammen mit den Schaustellern und dem Stadtmarketing-Verein habe man verschiedene Varianten durchgespielt, wie der Weihnachtsmarkt gegebenenfalls in anderer Form hätte stattfinden können. Die aktuelle Entwicklung der Pandemie lasse weitere Planungen für den Weihnachtsmarkt jedoch nicht mehr zu.

„Wir haben es momentan mit einem überwiegend diffusen Infektionsgeschehen zu tun, sodass wir den Ursprung der Infektionen oft nicht nachvollziehen können“, erläutert Kessel. „Unter diesen Umständen einen Weihnachtsmarkt auszurichten, der von der Geselligkeit lebt, wäre unverantwortlich.“

Turmblasen fällt ebenfalls aus

Bis zuletzt hatten die Schausteller gehofft, dass der Weihnachtsmarkt mit einem dezentralen Konzept und strikten Hygieneregeln über die Bühne gehen kann. „Schweren Herzens, aber mit Verständnis und Respekt für den Vorrang des Gesundheitsschutzes der Bevölkerung akzeptieren wir die Absage“, sagt der Vorsitzende des Schaustellerverbands Worms-Wonnegau, René Bauer. Die städtische Kultur und Veranstaltungsgesellschaft (KVG) hätte den Weihnachtsmarkt gerne unterstützt. „Wir bedauern die Entwicklung sehr, da sie hauptsächlich wieder Bereiche betrifft, die in diesem Jahr sowieso schon viel gelitten haben“, berichtet KVG-Geschäftsführer Sascha Kaiser. „Für uns Schausteller ist 2020 das schwierigste Jahr seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges“, betont Bauer.

Neben dem Weihnachtsmarkt werde auch das Turmblasen am vierten Advent abgesagt, erklärt die zuständige Dezernentin, Petra Graen (CDU). Das Turmblasen lockt üblicherweise Tausende Besucher an, die sich zwischen Dom und Magnuskirche versammeln. „Dass wir auch darauf verzichten müssen, schmerzt uns alle sehr“, sagt Graen.