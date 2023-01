Nach etwas mehr als zwei Jahren ist ab sofort ist die Maskenpflicht in der Verwaltung und städtischen Einrichtungen aufgehoben. Neben dem Rathaus und den weiteren Verwaltungsgebäuden betrifft dies unter anderem Stadtbücherei und Musikschule. Das teilt die Stadt mit. Besuchern und Mitarbeitern sei es freigestellt, weiterhin eine Maske zu tragen – insbesondere in den besucherintensiven Bereichen wie beispielsweise dem Bürgerservice. Ebenso könnten Mitarbeiter bei Terminen um das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bitten. Ausgenommen von der Aufhebung der Maskenpflicht sind Personen, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Für sie gilt zwar aktuell keine Absonderungspflicht mehr, sie müssen aber außerhalb der eigenen Wohnung durchgängig eine Maske tragen. Die Maskenpflicht in der Stadtverwaltung bestand seit dem Jahreswechsel Ende 2020 für Mitarbeiter und Besucher.