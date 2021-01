Wer einen Termin im Frankenthaler Rathaus oder in anderen Gebäude der Stadtverwaltung hat, muss sich ab sofort auf ein neues Prozedere einstellen: Zum Schutz der Mitarbeiter vor möglicherweise unentdeckten Infektionen mit dem Coronavirus wird bei jedem Besucher seit Jahresanfang Fieber gemessen. Das hat die Stadt am Montagnachmittag mitgeteilt. Ab einer Temperatur von 37,5 Grad werde der Zutritt zum Gebäude untersagt. Eine weitere Veränderung: Für eine bessere Kontrolle darf das Rathaus nur noch über den Seiteneingang betreten werden. Der Zugang zum Bürgerservice über die Tiefgarage unter der Willy-Brandt-Anlage werde gesperrt, heißt es in der Mitteilung. Wie schon seit geraumer Zeit sind die Dienststellen der Stadt für den normalen Publikumsverkehr geschlossen. Für Behördengänge müssen Bürger zuvor einen Termin vereinbaren. Das ist im Internet unter www.frankenthal.de/onlinetermin oder telefonisch unter der Nummer 06233 89-666 möglich. Über die Neuerungen würden Besucher bereits bei der Terminbestätigung – am Telefon oder in der Bestätigungs-E-Mail – informiert, so die Stadt. Ab Freitag, 8. Januar, ist Fiebermessen auch für Besucher des Wertstoffcenters im Starenweg vor der Einfahrt Pflicht. Wer mehr als 37,5 Grad Körpertemperatur hat, darf nicht aufs Gelände. Sowohl in den Verwaltungsgebäuden als auch im Wertstoffcenter bleiben alle weiteren bisherigen Regeln wie Maskenpflicht und Mindestabstand in Kraft.