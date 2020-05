Nach zwei Monaten Corona-Zwangspause öffnet die Stadtverwaltung ab Montag, 18. Mai, nach eigenen Angaben weitere Bereiche wieder stärker für den Publikumsverkehr. Nachdem Privatleute seit Mitte vergangener Woche wieder Anliegen bei der Zulassungs- und Führerscheinstelle erledigen können, ziehen nun Bürgerservice, Musikschule, Stadtbücherei und Wertstoffcenter nach und erweitern ihr Angebot.

„Wir freuen uns, den Frankenthaler Bürgern wieder ein Stück mehr Normalität zurückgeben zu können. Weiterhin gilt aber: Wir müssen umsichtig handeln. Deshalb gehen wir bei der Öffnung mit Bedacht und der gebotenen Vorsicht vor“, zitiert die Stadt Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) in ihrer Pressemitteilung. Für den Bürgerservice im Rathaus sowie die Zulassungsstelle in der Schraderstraße gilt deshalb grundsätzlich, dass ein Termin vereinbart werden muss.

Bürgerservice

Für bestimmte Dienstleistungen gibt es beim Bürgerservice mehr Termine: Wer neue Ausweisdokumente braucht, Kopien oder Unterschriften beglaubigen lassen möchte oder Bewohner- und Schwerbehindertenparkausweise verlängern oder beantragen muss, hat ab Montag dazu die Chance. Voraussetzung sei aber das telefonische Vereinbaren eines Termins unter der Nummer 06233 89-666, betont die Stadt. Es dürfe sich in den Räumen im Rathaus nur eine begrenzte Anzahl Menschen gleichzeitig aufhalten. Insofern sei ein Termin am gleichen Tag oder am Folgetag nicht immer möglich. Für einen reibungslosen Anlauf sei vor allem eins wichtig: pünktliches Erscheinen. Ins Rathaus kommt nur, wer einen Mund-Nasen-Schutz trägt und ein Besucherformular mit seinen Daten ausfüllt.

Anträge für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauskünfte braucht die Stadt inklusive Kopie von Ausweis oder Pass weiterhin schriftlich – per Post oder E-Mail an die Adresse buergerservice@frankenthal.de. Auch alle Meldevorgänge laufen in schriftlicher Form. Hier ist neben der Ausweiskopie auch die ausgefüllte und unterschriebene sogenannte Wohnungsgeberbestätigung beizufügen. Die Adressänderung auf dem Ausweis werde später nachgeholt.

Musikschule

Die Städtische Musikschule nimmt den Unterricht schrittweise auf: ab Montag zunächst für Streicher, Gitarristen, Pianisten und Schlagzeuger – allerdings nur einzeln oder zu zweit. Im Gebäude müssen Besucher einen Mund-Nasen-Schutz tragen und untereinander anderthalb Meter Mindestabstand einhalten. Details zum Unterricht klären die Lehrkräfte vorab mit Schülern und Eltern. Pausieren müssen weiter Gesangs- und Bläserklassen, die Eltern-Kind-Kurse, das Instrumentenkarussell und die Ensembles.

Wegen technischer Probleme kann die Musikschule Eltern und Schülern derzeit nur eingeschränkt per Post oder E-Mail informieren. Das Wichtigste zum Neustart sei auf der Webseite der Musikschule www.frankenthal.de/musikschule zu finden. Sekretariat und Verwaltung seien täglich von 10 bis 13 sowie 13.30 bis 16.30 Uhr geöffnet. Die Stadt bittet allerdings darum, Kontakt derzeit bevorzugt noch per E-Mail an musikschule@frankenthal.de oder telefonisch unter der Nummer 06233 4548 aufzunehmen.

Stadtbücherei

Bei der Stadtbücherei Frankenthal startet am Montag wieder der Ausleihbetrieb – allerdings mit vorübergehend anderen Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag, jeweils 10 bis 18 Uhr. Mittwoch und Samstag bleibt die Bücherei geschlossen. Auch hier obligatorisch: der Mund-Nasen-Schutz und der Abstand zu anderen. Der Service sei auf Auswahl und Ausleihe von Medien beschränkt. Sitzgelegenheiten, Lesecafé, Arbeitsplätze, Computer, Kopiergeräte, Spielsachen und der Gaming-Bereich sind tabu. Zur Rückgabe ausgeliehener Titel dient die Box an der Ecke Sterngasse/ Welschgasse. Bestellungen seien per E-Mail über die Adresse stadtbuecherei@frankenthal.de oder per Telefon unter der Nummer 06233 89-630 möglich. Für mittwochs, 9 und 13 Uhr, können über die genannten Kontakte Termine für kontaktloses Ausleihen und Abholen ausgemacht werden.

Wertstoffcenter

Beim Wertstoffcenter im Starenweg werden die Frankenthaler ab Montag wieder alles los, was dort vor Corona abgegeben werden konnte: die kostenfreien genauso wie die zuletzt noch ausgeklammerten kostenpflichtigen Abfallarten. Die erweiterten Öffnungszeiten bleiben vorerst unverändert: Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr, sowie freitags, 13 bis 17 Uhr, und samstags, 7.30 bis 13 Uhr. Informationen im Netz unter www.frankenthal.de/ewf, im Abfallkalender oder beim Bürgerbüro des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs (EWF), Telefon 06233 89-777.

Die Regeln im Starenweg: Kunden müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen und Abfälle zu Hause vorsortieren. Maximal fünf Fahrzeuge können gleichzeitig aufs Gelände. Das Entladen sollte möglichst zügig passieren. Die Kompostanlage im Industriegebiet Nord ist nach Auskunft der Stadt wieder von Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr sowie 13 bis 16.30 Uhr, und samstags, 8.30 bis 13 Uhr, fürs Anliefern von Grünabfällen geöffnet.

Zulassungsstelle

Zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus dürfen Antragsteller die Behörde in der Hammstraße 20 nur einzeln betreten. Vor dem Gebäude und in den Räumen gelten laut Verwaltung Hygieneregeln Besucher müssten einen Mund-Nasen-Schutz tragen und zu anderen Wartenden und zu Mitarbeitern anderthalb Meter Abstand halten. Außerdem Pflicht: das Ausfüllen des Besucherformulars zur möglichen Nachverfolgung von Ansteckungsfällen. Für Führerschein- und Zulassungsstelle gelte: Erledigungen dort sind nur mit einem zuvor vereinbarten Termin möglich. Kontakt: Telefon 06233 89-810, E-Mail strassenverkehr@frankenthal.de.