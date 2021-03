Wegen „dringend notwendiger Software-Updates des Mailprogramms und des Online-Terminvergabesystems“ kommt es nach Angaben der Stadt Frankenthal am Mittwochvormittag, 10. März, zur verzögerten Zustellung von E-Mails an die Verwaltung. Es können zudem keine Termine online vereinbart werden, Die Arbeiten sind zwischen 7 und 12 Uhr geplant. Auch die Beantwortung von Anfragen per E-Mail ist in diesem Zeitraum nicht möglich. Telefonisch ist die Verwaltung erreichbar.