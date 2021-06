Im Stadtverkehr in Frankenthal gab es zum Auftakt der landesweiten Streiks im privaten Busgewerbe am Montag keine Ausfälle. Wie Bernhard Dürk, Chef des für den Linienverkehr verantwortlichen Unternehmens Dürk Reisen auf Nachfrage bestätigt, hätten alle Fahrten wie geplant stattgefunden. Dürk, der seit Januar den Frankenthaler Linienbetrieb in Eigenregie bedient und etwa 30 Fahrer beschäftigt, zeigt Verständnis für die Forderung der rheinland-pfälzischen Busfahrer nach einer besseren Entlohnung. Er würde es allerdings begrüßen, diese am Verhandlungstisch zu klären. „Streik muss das letzte Mittel sein.“ Für ihn geht es auch um Verantwortung und Zuverlässigkeit gegenüber Fahrgästen. „Eltern verlassen sich darauf, dass ihr Kind morgens nicht an der Bushaltestelle stehengelassen wird.“

In dem Tarifkonflikt fordert die Gewerkschaft Verdi eine Erhöhung der Stundenlöhne und die Durchbezahlung der Standzeiten, also der Pausenzeiten während einer Arbeitsschicht. Laut Presseinformationen beteiligen sich daran landesweit etwa 2600 der rund 5500 Beschäftigten im privaten Busgewerbe. Die Arbeitgeber erwarten, dass das Land ihnen zunächst die zugesagten Ausgleichsgelder für den mit Verdi abgeschlossenen Tarifvertrag auszahlt, der seit September in Kraft ist.