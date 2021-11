Nach Defiziten zwischen 5,2 und 6,7 Millionen Euro in den zurückliegenden vier Jahren soll das Finanzloch im laufenden Geschäft der Verwaltung 2022 deutlich geringer ausfallen: Unterm Strich soll im Ergebnishaushalt der Stadt Frankenthal nur noch ein Minus von rund 900.000 Euro stehen. Diese Zahlen haben Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) und Beigeordneter Bernd Leidig (SPD) am Mittwochabend dem Stadtrat vorgestellt. Dazu sollen auch nach Vorstellung der Stadtspitze auch Steuererhöhungen beitragen. So sollen die Grundsteuern A und B um 90 Prozentpunkte steigen – was nach Kalkulation Hebichs und Leidigs allein um die 1,7 Millionen Euro zusätzliche Einnahmen brächte. Im Haushaltsplan vorgesehen sind Investitionen in einer Gesamthöhe von rund 13 Millionen Euro. Zu deren Finanzierung muss die Stadt Kredite von etwa 9,6 Millionen Euro aufnehmen. Die Stadt drücken insgesamt Schulden von 263,2 Millionen Euro.