Mit seinem Votum unterstützt der Frankenthaler Stadtrat die von der Bundesregierung und der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft angestoßene Erklärung „Gemeinsam gegen Sexismus und sexuelle Belästigung“. Sprecher aller Fraktionen mit Ausnahme der AfD betonten die Bedeutung einer klaren Positionierung gegen „Sexismus und sexualisierte Gewalt in all ihren Erscheinungsformen“. Auch Gleichstellungsbeauftragte Birgit Löwer begrüßte die Initiative bei der Sitzung. AfD-Vertreter Hartmut Trapp begründete die Ablehnung seiner Partei mit der Frage, was eine solche Erklärung den Opfern helfe. David Schwarzendahl kritisierte diese Haltung als „unanständig“. Viele Ereignisse und Äußerungen zeigten, dass es notwendig sei, klare Grenzen zu ziehen. Das hatten zuvor bereits Gabriele Bindert und Aylin Höppner als Fraktionsvorsitzende von CDU und SPD sowie Anne Gauch (Grüne/offene Liste) gefordert.