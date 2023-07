Sollen Sitzungen des Stadtrats weiterhin per Videokonferenz öffentlich übertragen werden? Und wenn ja: Wie lässt sich das rechtlich regeln? Das will die Verwaltung gemeinsam mit den Stadtratsfraktionen klären. Angestoßen hat die Debatte die CDU mit einer Anfrage in der Sondersitzung des Stadtrats am Dienstag. Ursprünglich war die Liveübertragung über die Konferenzsoftware Webex als Möglichkeit gedacht, den Sitzungsbetrieb in der Corona-Pandemie weiter zu ermöglichen. Danach habe die Verwaltung schlicht „nicht aufgepasst“, der Zugangslink wurde weiterhin mit den Einladungen verschickt, räumt Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) ein. Die Stadt habe den Landesdatenschutzbeauftragten über das Versäumnis informiert, eine Stellungnahme stehe noch aus.

Mitarbeiter der Verwaltung dürften nicht zu sehen sein, Ratsmitglieder müssten zumindest zustimmen, erklärt der OB. Bei den Ratsmitgliedern, die in der Übertragung, anders als die Stadtspitze, nur in der Totalen zu sehen seien, entschuldigte Hebich sich, dass deren Einverständnis nicht eingeholt wurde. Das Streaming von Stadtratssitzungen müsse nun über die Hauptsatzung geregelt werden. Man wolle klären, ob es dafür Vorlagen aus anderen Kommunen gibt. Hebichs Beobachtung: Dank der Übertragung im Netz hätten mehr Personen die Beratungen verfolgt, als das in den öffentlichen Sitzungen in Präsenz der Fall sei.