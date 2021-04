Für den Plan, in Limburgerhof eine psychiatrische Tagesklinik zu errichten, gab es am Mittwoch im Stadtrat breite Zustimmung. Allerdings drängen die Kommunalpolitiker vor einem geplanten Grundstückskauf auf Sicherheiten.

„Baut so viele Tageskliniken wie möglich“, so das Plädoyer vom Grünen-Fraktionsvorsitzenden Gerhard Bruder. Auch von den übrigen Parteien gab es viel Lob für die Pläne, die wohnortnahe Versorgung psychisch Kranker im mittleren Rhein-Pfalz-Kreis zu verbessern. Die Tagesklinik auf einem langgestreckten Grundstück in Bahnhofsnähe soll Raum für 20 Behandlungsplätze bieten. Der Betrieb könnte laut Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) 2024 starten. Die Kosten werden mit rund 3,3 Millionen Euro veranschlagt. Die neue Einrichtung soll das Angebot der Tagesklinik am Metznerpark ergänzen. Das dort genutzte Gebäude sei „an der Abwirtschaftungsgrenze“, so Hebich. Die Tagesklinik in Frankenthal soll zukünftig in einem Erweiterungsbau der Stadtklinik untergebracht werden.

Baurecht und Finanzierung noch offen

Dass es bislang weder einen Finanzierungsplan noch Bauplanungsrecht gebe, monierte SPD-Stadtrat Dieter Schiffmann. Man führe bereits mit den Verantwortlichen in Limburgerhof Gespräche über vertragliche Vereinbarungen, sagte Hebich. „Wenn wir das Grundstück kaufen, wollen wir Sicherheit, falls die Gemeinde doch aussteigt.“ Positiv bewertete Gabriele Bindert (CDU) die verkehrstechnisch günstige Lage. Bei dem Gelände handle es sich um eine Ausgleichsfläche, also um ein Stück unbebauter Natur als Ausgleich für bebauten Grund, so der Hinweis der Grünen. Man müsse darauf drängen, dass im Falle eines Tagesklinikbaus an anderer Stelle Ersatz geschaffen werde, so Rainer Schulze (Grüne). Dies sei nicht Angelegenheit der Frankenthaler Verwaltung, wies Hebich diese Forderung zurück.