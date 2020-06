Der Stadtrat hat dem bereits vor der Corona-Krise in allen Ortsbeiräten und Fachausschüssen vorgestellten Hauptroutennetz für den Radverkehr in Frankenthal zugestimmt – mit zwei Änderungen gegenüber der Ursprungsplanung. Das Netz – ein Baustein des integrierten Verkehrskonzepts – deckt nach Darstellung der Verwaltung alle Wegebeziehungen zwischen der Kernstadt und den Ortsteilen ab. Es ist außerdem an das überregionale Wegenetz angebunden. Ergänzt wurden die Pläne jetzt noch durch die Aufnahme des Kreuzwegs als Verbindung zwischen dem Ormsheimer Hof und der Landesstraße 453 (Frankenthal-Heßheim). In Mörsch wurde eine Route weg von der Straße Am Nußbaum auf eine Strecke entlang des Friedhofs umgelegt. Abgelehnt hat die Stadt den Vorschlag, in Flomersheim den Schlittweg ins Netz aufzunehmen. Dieser sei wegen seiner landwirtschaftlichen Nutzung zu häufig stark verschmutzt.