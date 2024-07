In neuer Besetzung kommt der Stadtrat am Mittwoch, 3. Juli, 17 Uhr, erstmals zusammen. Aufgrund des Wetters wird die ursprünglich in der Erkenbertruine geplante Sitzung ins Congress-Forum (CFF) verlegt. Zugleich werden an diesem Abend die ausscheidenden Mitglieder des bisherigen Parlaments verabschiedet. Zur Eröffnung der fünfjährigen Wahlperiode hält Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) eine Ansprache. Die bei der Kommunalwahl am 9. Juni gewählten Stadträte werden im Amt verpflichtet. Neben der Beratung über die Geschäftsordnung der kommunalpolitischen Gremien werden die Ausschüsse festgelegt und deren Mitglieder gewählt.

25 der 44 Stadträte sind neu im Amt, die übrigen 19 waren bereits in den zurückliegenden fünf Jahren in dem Gremium. Als stärkste Fraktion löst die Freie Wählergruppe (FWG) die CDU ab. Die Mannschaft um Sprecherin Tanja Mester hat bei der Wahl 18 der 44 Sitze gewonnen. Die Christdemokraten sind künftig mit acht statt bislang 14 Räten vertreten. Deutlich zugelegt hat die AfD: Sie stellt künftig sieben statt bisher drei Mandatsträger. Die Grünen sind von sieben auf drei Sitze abgerutscht. Die FDP und die erstmals angetretene Liste Zukunft stellen je einen Stadtrat. Der Frauenanteil im neuen Stadtrat liegt bei rund einem Drittel, der Altersschnitt bei 53 Jahren. Jüngste Stadträtin ist Marlene Baldauf (22), die bei der Wahl hinter Vater Christian auf Platz zwei der CDU-Liste gelandet ist. Älteste Parlamentarier sind mit 80 Jahren der aktuelle AfD-Fraktionsvorsitzende Hartmut Trapp und Ehefrau Karin.