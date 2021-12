Der Haushaltsplan 2022 soll auf den Weg gebracht werden. Doch damit nicht genug: Auf den Stadtrat warten bei seinem letzten Termin im alten Jahr am Mittwoch, 8. Dezember, 9 Uhr, insgesamt 52 Punkte allein im öffentlichen Teil der Tagesordnung. Die Kommunalpolitiker werden sich dazu aber nicht mehr persönlich begegnen: Die Sitzung findet in Form einer Videokonferenz statt. Bürger können sich über die Internetseite stadtverwaltung-frankenthal.webex.com zuschalten (Zugangsdaten: Meeting-Kennnummer 2742 359 9255, Passwort 67227). Das Treffen ist nicht aus diesem Grund durchaus historisch: Zum ersten Mal seit mehr als einem Vierteljahrhundert könnte der Stadt das Kunststück gelingen, im kommenden Jahr kein Defizit einzufahren. Wie berichtet, war die jüngste regionalisierte Schätzung der Steuereinnahmen für Frankenthal derart positiv ausgefallen, dass ein leichtes Plus im Ergebnishaushalt möglich erscheint. Die Fraktionen müssen sich dennoch zu einem Vorschlag der Verwaltung positionieren, der eine Erhöhung der Grundsteuern A und B um 90 Prozentpunkte vorsieht. Neben dem Finanzplan fürs kommende Jahr sind allein sieben Entscheidungen zu Bebauungsplanverfahren zu treffen. Die beiden wichtigsten: das Projekt zur Nachnutzung des früheren Real-Geländes in Studernheim und die Baupläne für den ehemaligen KBA-Mitarbeiterparkplatz im Lauterecker Viertel.