Der Frankenthaler Stadtrat hat am Mittwochabend seine öffentliche Sitzung nach 13 von 17 Tagesordnungspunkten und gut vier Stunden Dauer abgebrochen. Der Grund: Wegen der in der städtischen Allgemeinverfügung enthaltenen Ausgangsbeschränkung zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr morgens waren Bürger als Zuhörer faktisch ausgeschlossen. Nach Darstellung von Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) ist in dem Maßnahmenkatalog, den die Stadt zusätzlich zur Corona-Bekämpfung des Landes bis vorerst 14. Februar in Kraft gesetzt hat, der Besuch einer Ratssitzung nicht unter den triftigen Gründen aufgeführt, die ausnahmsweise den Aufenthalt außerhalb der eigenen vier Wände erlauben. Unter diesen Umständen könne der Stadtrat keine rechtsgültigen Beschlüsse fassen oder Themen beraten. Die Anwesenheit der Presse reiche nicht aus, um die Öffentlichkeit herzustellen. Nicht mehr behandelt wurde aus diesem Grund ein von der SPD vorgelegter Fragenkatalog zu den Verträgen, die im Zuge der Untersuchungen in der sogenannten Stadtklinik-Affäre mit Gutachtern, Kanzleien und Wirtschaftsprüfern abgeschlossen worden waren. Vertreter eines dazu geladenen Anwaltsbüros mussten insofern im Anschluss an die Sitzung unverrichteter Dinge wieder abreisen.