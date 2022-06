Viel Sonne, kein Wind – die Bedingungen waren geradezu ideal, um sich auf den Drahtesel zu schwingen. Doch bei der Auftaktveranstaltung des Frankenthaler Stadtradelns am Freitagabend kam noch keine richtige Strampellaune auf.

Die Kulisse auf dem Rathausplatz war eher überschaubar. Etwa 50 Besucher – mit und ohne Fahrrad – standen in Grüppchen zusammen und wollten den reichlich unspektakulären Start für die dreiwöchige Klimaschutzaktion nicht versäumen. Zu ihrer Stärkung gab es alkoholfreies Radler und Müsliriegel. Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU), der auf ein sportliches Outfit verzichtet hatte und im Anzug erschien, ermunterte zu einer regen Teilnahme. Schließlich sei Radfahren gesund und leiste zudem bei dieser Aktion einen Beitrag zur gemeinsamen Identifikation. Es gelte, bis zum 30. Juni möglichst viele Kilometer zurückzulegen.

„Man kommt nie zu spät und kann jederzeit einsteigen“, stellte der OB den Vorteil des Stadtradelns heraus. Immerhin hätten die Frankenthaler Teilnehmer im vergangenen Jahr rund 277.000 Kilometer zurückgelegt und dabei die Umwelt vor 39 Tonnen Kohlendioxid bewahrt. Hebich konnte auch mit aktuellen Zahlen aufwarten: 962 Radfahrer in 195 Gruppen hätten sich bisher registriert und es am ersten Tag bereits auf eine Fahrleistung von 2608 Kilometern gebracht.

Stadtradel-Star: Stadträtin Tanja Mester

Von einem wichtigen Projekt für die Stadt und die Umwelt sprach Andreas Ott, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Rhein-Haardt, die als Hauptsponsor die Aktion seit vier Jahren unterstützt. Das Thema Nachhaltigkeit habe für sein Institut, das beispielsweise in Hettenleidelheim Windräder betreibe, einen hohen Stellenwert.

Zum Stadtradel-Star wurde in diesem Jahr Tanja Mester auserkoren. Das Stadtratsmitglied der Freien Wähler wird in den kommenden drei Wochen auf das Auto verzichten und täglich mit dem Fahrrad zur etwa 15 Kilometer entfernten Arbeitsstätte in Ludwigshafen-Rheingönheim strampeln. Sie habe schon fleißig geübt und den inneren Schweinehund inzwischen überwunden. Ihre Botschaft: „Wir wollen ökologischer werden.“ Tanja Mester gab ihren Autoschlüssel in die Obhut der für die Kampagne zuständigen Klimaschutzmanagerin Priska Kramer. Um ihn wieder zu bekommen, könne sie nach Ende der Aktion einen Antrag stellen, meinte OB Hebich. „Da warte ich vielleicht acht Wochen“, gab die FWG-Frau augenzwinkernd mit Blick auf die Bearbeitungszeit zu bedenken. Geduld brauchen auch alle, die ihr Rad in der Innenstadt abstellen wollen. Die Fahrradständer wurden nach dem Abbau fürs Strohhutfest noch nicht wieder montiert.

Kontakt

Ansprechpartnerin für das Stadtradeln ist bei der Verwaltung Klimaschutzmanagerin Priska Kramer, Telefon 06233 89618, E-Mail: priska.kramer@frankenthal.de