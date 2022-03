Im Team mit Kollegen, Mitschülern oder Freunden für mehr Klimaschutz in die Pedale treten: Darum geht es bei der Aktion Stadtradeln. Wer vom 10. bis 30. Juni dabei sein will, kann sich jetzt schon anmelden unter www.stadtradeln.de/frankenthal oder bei Klimaschutzmanagerin Priska Kramer, Telefon 06233 89618, E-Mail priska.kramer@frankenthal.de. Infos zur Aktion gibt es auch auf der Webseite www.frankenthal.de/klimaschutz. Frankenthal beteiligt sich zum vierten Mal an der bundesweiten Initiative. Mitmachen kann jeder, der in Frankenthal wohnt, arbeitet oder eine Schule besucht. Im vergangenen Jahr legten 1708 Radlerinnen und Radler in 76 Teams 277.220 Kilometer zurück. Die Kampagne, die 2008 startete, will einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und ein Zeichen für vermehrte Radförderung in den Kommunen setzen. Ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehe im Verkehr, heißt es in der Ankündigung. Wenn ein Drittel der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den Innenstädten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren würden, ließen sich etwa 7,5 Millionen Tonnen CO 2 einsparen.