Am Samstag, 4. September, sind die diesjährigen Frankenthaler Stadtradeln-Wochen gestartet. Die Aktion läuft bis 24. September und hat das Ziel, dass Teilnehmer möglichst viele Kilometer auf dem Rad zurücklegen. Wer mitmachen möchte, aber bisher noch nicht registriert ist, kann das nach Angaben der Stadt bis zum Ende des Aktionszeitraums nachholen und bereits gefahrene Kilometer nachtragen: online unter www.frankenthal.de/stadtradeln oder bei Jan Storminger, Stadtradeln-Koordinator bei der Stadtverwaltung. Seine Kontaktdaten: E-Mail jan.storminger@frankenthal.de, Telefon 06233 89 272. Bis Dienstagmorgen seien 1173 Radler in 118 Teams registriert gewesen, so die Stadt. Erfasst wurden seit Samstag rund 28.800 Kilometer. Mehr Informationen sind unter www.stadtradeln.de zu finden.