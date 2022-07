Mehr als 226.000 Kilometer gestrampelt: Das ist die bisherige Bilanz des Stadtradelns in Frankenthal. Doch bis Mittwoch können Teilnehmer noch Strecken nachmelden.

Von den 91 Teams, die sich in diesem Jahr von 10. bis 30. Juni an der Klimaschutz-Aktion beteiligt haben, liegen die Mitarbeiter des Frankenthaler Pumpen- und Armaturenherstellers KSB mit bislang rund 33.500 Kilometern und 120 Radelnden einsam an der Spitze. Das Rennen um Platz zwei könnte noch spannend werden: Aktuell führt „VT immer in Bewegung“ mit rund 16.500 Kilometern (58 Radelnde) nur knapp vor dem teilnehmerstarken Albert-Einstein-Gymnasium (15.200 Kilometer, 342 Radelnde). Auf Platz vier aktuell das Team „Frankenthaler Pfadis, Minis & Co.“ mit 85 Teilnehmern und 12.600 Kilometern. Fünfter ist das Karolinen-Gymnasium, wo 74 Personen auf 10.300 Kilometer kommen.

1000 Kilometer in drei Wochen

Bei den Kilometern pro Kopf führt aktuell das Duo „Die Cassels“: Jeder der beiden Radler hat in drei Wochen über 1000 Kilometer gestrampelt. Das Trio „Die H7 Buwe“ kommt rechnerisch auf rund 730 Kilometer pro Drahtesel, zu zweit haben „The Rebel Rabbits“ je 600 Kilometer zurückgelegt. Ebenfalls im Spitzenfeld: Fünf Teilnehmer vom „Justizzentrum Frankenthal“ (je gut 500 Kilometer).

Stadtradel-Star Tanja Mester von der FWG-Stadtratsfraktion hat mit mehr als 600 Kilometern ihren Vorgänger Rainer Schulze von den Grünen (2021: 440) ebenso deutlich abgehängt wie den SPD-Dezernenten Bernd Leidig (2020: 272) und CDU-Bürgermeister Bernd Knöppel (2019: 300)

Im Vergleich zum Vorjahr war die Beteiligung mit 1360 Teilnehmern und rund 230.000 gefahrenen Kilometern etwas geringer (2021: 1500 Radler und 250.000 Kilometer). Allerdings kann sich das Ergebnis noch verbessern: Alle Radler, die sich registriert, aber ihre Kilometer noch nicht erfasst haben, können dies noch bis Mittwoch, 6. Juli, auf der Website www.stadtradeln.de/frankenthal, per App, E-Mail oder Papier-Erfassungsbogen nachholen.

Seit 2008 treten beim Stadtradeln Kommunalpolitiker und Bürger für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale. Ziel der Kampagne ist es, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und ein Zeichen für vermehrte Radförderung in der Kommune zu setzen.

Kontakt

Bögen zur Erfassung gibt es bei Klimaschutzmanagerin Priska Kramer, Telefon 06233 89 618, E-Mail priska.kramer@frankenthal.de.