Jetzt ist es amtlich: 1436 Teilnehmer haben von 10. bis 30. Juni in 72 Teams 255.224 Kilometer gestrampelt. Das ist die endgültige Bilanz der Aktion Stadtradeln in Frankenthal.

Zwar haben sich laut Stadtverwaltung im Vergleich zum Vorjahr rund 300 Frankenthaler weniger beteiligt, dafür seien die pro Teilnehmer gefahrenen Kilometer von 162 auf 177 leicht gestiegen. Den Gesamtsieg für die meisten gefahrenen Kilometer konnte sich in seinem Jubiläumsjahr der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB sichern. Mit 121 aktiven Radlern legte das Team 34.119 Kilometer zurück. Die meisten Kilometer pro Kopf fuhr das Team „The Rebel Rabbits“ mit im Schnitt 1155 Kilometern pro Person. Der diesjährige Stadtradel-Star, FWG-Stadträtin Tanja Mester, die für die Aktion auf dem Weg zur Arbeit auf den Drahtesel umstieg, legte 612 Kilometer zurück – und stellte damit einen Rekord auf, an den selbst ihr Vorgänger, Rainer Schulze mit 440 Kilometern 2021 nicht annähernd heranreicht.

Im bundesweiten Vergleich liegt Frankenthal bei den Kommunen der gleichen Größenordnung aktuell auf Platz 12. Seit 2008 treten Kommunalpolitiker und Bürger beim Stadtradeln für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale. Ziel der Kampagne ist es, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und ein Zeichen für vermehrte Radförderung in der Kommune zu setzen. Die in Frankenthal geradelten Kilometer entsprechen laut Verwaltung einer Einsparung gegenüber entsprechenden Autofahrten von fast 40 Tonnen CO 2 .

Termin

Die erfolgreichsten Einzelpersonen und Gruppen, die sich am Stadtradeln beteiligt haben, werden am Freitag, 9. September, 17 Uhr, unter den Arkaden am Rathaus geehrt. Alle Ergebnisse stehen auch im Netz unter www.stadtradeln.de/frankenthal.