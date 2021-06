Wer auf dem Weg zur Arbeit oder privat aufs Fahrrad steigt, kann bei der Aktion Stadtradeln seine Strecken dokumentieren – und sich mit anderen messen. 1600 Teilnehmer hatten das als Team oder Einzelkämpfer im vergangenen Jahr getan. Wer im September dabei sein will, kann sich bereits jetzt registrieren.

Wer auf dem Weg zur Arbeit oder privat aufs Fahrrad steigt, kann bei der Aktion Stadtradeln seine Strecken dokumentieren – und sich mit anderen messen. Wer im September dabei sein will, kann sich bereits jetzt registrieren. Zum dritten Mal beteiligt sich Frankenthal nach Angaben der Verwaltung an der bundesweiten Aktion Stadtradeln. Zwischen 4. und 24. September können Kommunalpolitiker und Bürger für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale treten.

280.000 Kilometer gestrampelt

Mitmachen könne jeder, der in Frankenthal wohnt, arbeitet oder eine Schule besucht. Wer möchte, kann online ein Stadtradeln-Team gründen oder einer bestehenden Gruppe beitreten, um am Wettbewerb teilzunehmen. Das Ziel: Die Radelnden sollten so oft wie möglich das Fahrrad privat und beruflich nutzen. Eingetragen werden können alle Kilometer, die mit einem Fahrrad oder Pedelec zurückgelegt wurden. Im vergangenen Jahr legten laut Verwaltung rund 1600 Radler in 77 Teams fast 280.000 Kilometer zurück. Hätten sie diese Strecke im Auto zurückgelegt, wären 41 Tonnen Kohlendioxid mehr ausgestoßen worden, rechnet die Stadt vor.

Beitrag zum Klimaschutz

Ziel der bundesweiten Kampagne ist es, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und ein Zeichen für vermehrte Radförderung in der Kommune zu setzen. Ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehe im Verkehr, heißt es in einer Pressemitteilung. Würde ein Drittel der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den Innenstädten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren, ließen sich etwa 7,5 Millionen Tonnen Kohlendioxid einsparen.

Kontakt

Teilnehmer können sich unter www.stadtradeln.de/frankenthal oder bei Jan Storminger, Telefon 06233 89272, E-Mail jan.storminger@frankenthal.de registrieren.