Im Mai wird bundesweit beim Stadtradeln wieder besonders oft in die Pedale getreten. Frankenthal und sein Umland machen mit, aber zu unterschiedlichen Zeiten.

Ob Radsportler oder Gelegenheitsradler: Jeder kann mitmachen und mit dem Fahrrad Kilometer sammeln, die in die Wertung des Teams einfließen, dem man sich angeschlossen oder das man selbst mit Freunden, Familie oder Arbeitskollegen gegründet hat. So setzen Tausende in Deutschland ein Zeichen für den Klimaschutz und tun nebenbei etwas für ihre Gesundheit. Die Organisatoren der Kampagne hoffen darauf, dass in den 21 Tagen vom 2. bis 22. Mai und darüber hinaus möglichst viele Menschen vom Auto aufs Rad umsteigen.

In Bobenheim-Roxheim macht dafür nicht nur die Gemeindeverwaltung Werbung, sondern auch der Radfahrerverein All-Heil. Er richtet die Auftaktveranstaltung am Sonntag, 3. Mai, aus und hat bislang auch immer den Abschluss mit Siegerehrung organisiert. Um 10 Uhr geht es auf dem Vereinsgelände, Viehweg 2, los. „Wir bieten dann eine kleine Radtour an, vermutlich nach Mörsch oder Worms“, informiert All-Heil-Vorsitzender Uwe Lang. „Das werden wohl um die 25 Kilometer sein, ähnlich wie bei unserem Volksradfahren.“

Anmelden übers Stadtradeln-Portal

Wer in Bobenheim-Roxheim wohnt oder arbeitet oder dort einem Verein angehört, könne sich für die örtliche Stadtradeln-Kampagne online anmelden. Stand Freitagvormittag haben das nach Angaben der Organisatoren schon 29 Personen in sechs Teams gemacht. In der Verbandsgemeinde (VG) Lambsheim-Heßheim sind bereits 40 Einwohner, Arbeitnehmer und Vereinsangehörige in acht Gruppen auf der zentralen Plattform registriert.

Nicht jede teilnehmende Kommune lässt die Aktion im genannten offiziellen Zeitraum stattfinden. In der Verbandsgemeinde Leiningerland zum Beispiel geht es am 13. Mai los und es endet am 2. Juni. Dennoch stehen dort bereits elf Teams mit jeweils bis zu 46 Teilnehmern auf der Liste. Die VG orientiert sich am Zeitraum, den der Landkreis Bad Dürkheim gewählt hat. Dieser lädt für Mittwoch, 13. Mai, 16 Uhr, zum Auftakt vor der ehemaligen Zulassungsstelle der Kreisverwaltung in Bad Dürkheim ein. Die Stadt Frankenthal kündigt die Aktion in ihrem Gebiet für den Zeitraum vom 26. Mai bis 15. Juni an. Bis Freitag hatten sich bereits zehn Teams angemeldet, denen insgesamt mehr als 100 Radler angehören.

Anmeldung

Die Registrierung fürs Stadtradeln kann über die Internetseite stadtradeln.de erfolgen. Dort sind die örtlichen Aktionen verlinkt.