Die Schüler des Albert-Einstein-Gymnasiums haben bei der Aktion Stadtradeln ihren Titel verteidigt. Dafür wurden sie nun mit dem Klimaschutzpreis der Sparkasse Rhein-Haardt ausgezeichnet. Der Lohn: 500 Euro Preisgeld. Zum vierten Mal in Folge belegte das AEG bei den weiterführenden Schulen Platz eins.

31.008 Kilometer haben die Gymnasiasten laut einer Mitteilung auf dem Fahrradsattel absolviert. Das entspricht 76,56 Kilometern pro teilnehmendem Schüler. Das AEG, das seit dem Beginn der Aktion im Jahr 2019 den ersten Platz hält, ist mit seinem Ergebnis in ganz Rheinpfalz-Pfalz auf Rang fünf gelandet. Bundesweit nimmt es den 109. Platz ein.

Zweiter ist das Hannah-Arendt-Gymnasium in Haßloch geworden. Die dortigen Schüler kamen auf 16.704 Kilometer. Rechnerisch hat jeder Teilnehmer 146,53 Kilometer absolviert. Auf Rang drei folgt das Werner-Heisenberg-Gymnasium in Bad Dürkheim mit 12.257 Kilometern (147,67 km pro Teilnehmer).

Zum zweiten Mal in Folge

Bei den Grundschulen hatte die Schillerschule Haßloch mit 25.065 Kilometern (107,12 km pro Teilnehmer) bereits zum zweiten Mal in Folge die Nase vorne. Zweiter wurde die Grundschule am Sonnenberg in Obrigheim mit 6.746 Kilometern, auf Rang drei folgt die Grundschule am Ritterstein in Grünstadt (2.081 km), die seit 2019 zu den Siegern gehört.

Allein diese sechs Schulen haben durch ihre Teilnahme an der Aktion 14,4 Tonnen Kohlendioxid (CO 2 ) eingespart, die bei der Benutzung von Kraftfahrzeugen mit Verbrennungsmotor entstanden wären, heißt es in der Mitteilung. „Die Schüler haben einen großen Anteil an den Stadtradel-Ergebnissen der Kommunen geleistet“, betont Stefan Lahmert, Marketingleiter der Sparkasse Rhein-Haardt.

39 Tonnen CO 2 eingespart

In Frankenthal wurden bei der Aktion mit geradelten 255.224 Kilometern rund 39 Tonnen CO 2 eingespart. Im Landkreis Bad Dürkheim waren es bei 492.693 Kilometern gut 76 Tonnen Kohlendioxid. Die Neustadter kamen auf 170.625 Kilometer und eine CO 2 -Einsparung von 26 Tonnen.

Seit 2019 zeichnet die Sparkasse Rhein-Haardt die Grundschulen und weiterführenden Schulen in Frankenthal, Neustadt sowie im Landkreis Bad Dürkheim aus, die beim Stadtradeln besonders erfolgreich sind. Das Preisgeld – 500 Euro für den ersten Platz, 300 für den zweiten und 150 Euro für den dritten Rang – soll für schulische Klimaschutzaktivitäten eingesetzt werden.