Das vorläufige Endergebnis der diesjährigen Klimaschutz-Aktion „Stadtradeln“ steht fest: In den drei Wochen bis zum Freitag, 24. September, legten in Frankenthal knapp 1480 Radfahrer 254.532 Kilometer zurück. Damit rangiert die Stadt nach Angaben der Verwaltung rund 20.000 Kilometer unter dem Ergebnis vom vergangenen Jahr. Wer sich für die Aktion registriert hat und Kilometer nachtragen möchte, kann das noch bis zum 1. Oktober unter www.stadtradeln.de/frankenthal, per App oder mit gedruckten Erfassungsbögen tun. Das Team des Albert-Einstein-Gymnasiums verteidigte seinen Spitzenplatz als Gruppe, die die längste Strecke zurücklegte. 460 Personen schafften zusammen 36.944 Kilometer. Auf Rang zwei kam das Team „KSB Frankenthal“ (83 Personen, 21.738 Kilometer), auf Rang drei „VT immer in Bewegung“ (60 Personen, 18.667 Kilometer). Die meisten Kilometer pro Kopf schafften „Die Cassels“, die zu zweit im Durchschnitt je 1047 Kilometer radelten. Der diesjährige „Stadtradel-Star“, Stadtratsmitglied Rainer Schulze (Grüne/Offene Liste) legte 440 Kilometer zurück. rhp/ebru